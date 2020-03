Juventus, Douglas Costa è volato in Brasile: motivi familiari

Dopo il 'caso' Higuain e non solo, anche Douglas Costa ha lasciato l'Italia per tornare in patria in Brasile, per motivi familiari.

Un altro giocatore della lascia l'isolamento volontario in per tornare in patria. Stiamo parlando di Douglas Costa: il calciatore bianconero per motivi familiari è volato nelle ultime ore in .

Insomma, nuovo giro e nuovo bianconero a salutare momentaneamente il Belpaese per congiungersi alla famiglia, in attesa di sviluppi sull'annata in corso visto che al momento la Vecchia Signora non ha ancora programmato la ripresa degli allenamenti alla Continassa.

Ricapitolando: Ronaldo è ancora a Madeira, nei giorni scorsi invece Higuain è andato a Buenos Aires dalla mamma malata, Pjanic e Khedira sono rispettivamente in Lussemburgo e . Douglas Costa, come detto, è rientrato in terra verdeoro e non è escluso che altri stranieri della possano lasciare per far ritorno nei paesi d'origine.