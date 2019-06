Juventus, novità in dirigenza: per la Primavera arriva Manna

La Juventus punta sul direttore sportivo del Lugano, Giovanni Manna: a Torino si occuperà della Primavera, mentre Filippo Fusco coordinerà l'Under 23.

Non solo mercato giocatori. La lavora a tutto tondo e, presto, annoverà tra le proprie fila una nuova figura dirigenziale: Giovanni Manna.

Attuale direttore sportivo del Lugano, autore di un percorso di crescita notevole, nelle ultime ore ha trovato l'intesa con la Signora: si occuperà principalmente della Primavera. Mentre Filippo Fusco, sbarcato sotto la Mole a gennaio, continuerà a coordinare l'Under 23.

Per Manna in bianconero, dunque, ci siamo. Proprio come confermato dalle parole rilasciate a 'Ticino Online' dal presidente del club elvetico, Angelo Renzetti: "Se lo merita, non possiamo che essere orgogliosi di questa notizia. Per noi questa operazione può essere vista come una bella opportunità, visto che potremo collaborare ancor più intensamente con la Juventus. Giovanni è un ragazzo a 360 gradi. Sa interagire con tutti al meglio, ha tantissimi contatti".

Dopo la grande ristrutturazione in concomitanza con l'addio di Beppe Marotta, con conseguente promozione di Fabio Paratici, i bianconeri continuano a puntellare l'area sportiva. Chiaro segnale di lungimiranza, fattore fondamentale per rendere il management sempre più competitivo.