Juventus-Dinamo Kiev, le pagelle: Chiesa scatenato, Ronaldo enorme

Le pagelle di Juventus-Dinamo Kiev: Chiesa incontenibile, Cristiano Ronaldo super, McKennie promosso. Tra gli ucraini Mykolenko da incubo.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-DINAMO KIEV

CHIESA 8 - Al di là del primo lampo trovato in bianconero, propone una prova sostanziosa in entrambe le fasi. Costruendo, difatti, anche due assist. Ottimo.

RONALDO 7 - 750 reti in carriera. Serve aggiungere altro?

MCKENNIE 7 - La sensazione, e forse qualcosina in più, è che in mezzo al campo si trovi meglio. Taglia e cuce con profitto, profondendo grande generosità.

RODRIGUES 6 - Punta l’uomo costantemente, cercando ripetutamente la conclusione. Insomma, un bel peperino.

BONUCCI 6 - Rischia su un possibile fallo da rigore e, in generale, non sembra vantare una grande condizione atletica. Infatti, viene dosato in vista del derby.

MYKOLENKO 4.5 - Si fa sovrastare, in lungo e in largo, da Chiesa. Serataccia.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 7,5, Demiral 6.5 (69’ Dragusin 6), Bonucci 6 (62’ Danilo 6), De Ligt 6.5, Alex Sandro 7; Chiesa 8 (76’ Kulusevski s.v.), McKennie 7, Bentancur 6 (77’ Arthur s.v.), Ramsey 5.5 (62’ Bernardeschi 6); Morata 7, Ronaldo 7. Allenatore: Pirlo.

DINAMO KIEV (4-3-3) Bushchan 5.5; Kedziora 5, Zabarnyi 5, Popov 5, Mykolenko 4.5 (84’ Karavaev s.v.); Shepeliev 5.5 (74’ Harmash s.v.), Sydorchuk 5, Shaparenko 6; Tsygankov 5.5, Verbic 5 (73’ Supriaga s.v.), Rodrigues 6 (73’ De Pena s.v.). Allenatore: Lucescu.