Juventus-Danilo: avanti tutta per il rinnovo

Contatti positivi per il prolungamento del brasiliano, sempre più leader della Juventus, il suo contratto è attualmente in scadenza nel 2024

Avanti tutta per il rinnovo di Danilo. La Juventus, infatti, si prepara a blindare il suo leader. Che, con prestazioni e professionalità, ha saputo consolidarsi all’interno del progetto bianconero.

Mai una parola fuori posto, eclettismo al potere: da terzino a centrale, sempre da protagonista. Ecco perché, pensando alle mosse del domani, alla Continassa si è avviata la macchina organizzatrice.

Missione chiara: prolungare il contratto a Danilo, attualmente in scadenza nel 2024, con una nuova data ancora da definire. Tutte le strade, però, portano al 2026.

Il jolly brasiliano non ha mai fatto mistero di aver trovato, a Torino, il suo habitat naturale. Ottimo feeling con la società e, in generale, con l’intero globo zebrato.

Ragion per cui, fin da subito, la permanenza ha rappresentato per il verdeoro l’unica via da percorrere. E, come detto, verrà accontentato.

Per un Danilo prossimo ad allungare la sua esperienza all’ombra di Mole, due pedine appartenenti alla vecchia guarda, invece, potrebbero salutare la Juve al termine della stagione: Juan Cuadrado e Alex Sandro. Entrambi in scadenza, allo stato attuale delle cose non si registrano contatti con i rispettivi entourage.