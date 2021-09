Juventus-Cuadrado, il rinnovo arriva a ottobre

La Juventus sta per chiudere l'accordo con Cuadrado che rinnoverà il contratto fino al 2023, prolungandolo di un anno rispetto all'attuale scadenza.

In attesa della fumata bianca con Paulo Dybala, la Juventus blinda un altro pezzo pregiato della rosa. A ottobre è infatti prevista la firma di Juan Guillermo Cuadrado.

L'esterno colombiano, pedina insostituibile ormai da anni per tutti gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina bianconera, tra qualche settimana apporrà la sua firma sul nuovo contratto con scadenza 2023. Un anno in più rispetto a quello attuale.

Un premio decisamente meritato per un giocare che, come detto, ha dimostrato ampiamente la sua importanza in campo ma anche all'interno dello spogliatoio. Cuadrado resta alla Juventus, insomma. Ora tocca a Dybala.

I contatti con l'entourage dell'argentino restano costanti e le parti vogliono continuare insieme. L'accordo, anche in questo caso, sembra solo questione di tempo.