Juventus-Crotone, le pagelle: Cristiano Ronaldo si redime di testa

Cordaz salva il salvabile, Luperto horror. Ramsey parte in sordina e comincia a carburare, Kulusevski si accende ad intermittenza.

CRISTIANO RONALDO 7.5: Realizza una doppietta, ma si divora – non da lui – altre due reti. Ci mette la testa, in tutti i sensi, e si rivela una strategia vincente. Ma c’è di più. C’è che, punendo il Crotone, il portoghese ha segnato a tutte le squadre sfidate nell'attuale Serie A: 18/18, in attesa del Benevento.

RAMSEY 6.5: Non al top della condizione, parte in sordina. Poi, inizia a carburare. Centra la traversa e, soprattutto, consegna una pregevole palla per CR7 che non sbaglia il 2-0.

CORDAZ 6.5: Salva il salvabile, andando di piede su CR7 e Ramsey. Insomma, ha il merito di rendere il parziale meno corposo.

KULUSEVSKI 6: Ormai in pianta stabile nel ruolo di seconda punta, anche per mancanza di alternative, si accende a intermittenza. La sensazione, comunque, è che sia destinato a crescere vistosamente.

OUNAS 6.5: Con qualità e imprevedibilità si rivela costantemente una spina nel fianco. Alle volte, però, è costretto a predicare nel deserto.

LUPERTO 4.5: Per un contatto con il proprio compagno di squadra Molina rischia di lasciare la gara nel corso del primo tempo. Rimanda la sostituzione, ma le cose non vanno bene. Prima, si perde la marcatura su Ronaldo. Poi, sbaglia una lettura individuale che porta i bianconeri a realizzare il raddoppio.

JUVENTUS (4-4-2) Buffon 6; Danilo 6, Demiral 6.5, De Ligt 6.5, Alex Sandro 7 (86' Frabotta sv); Chiesa 7 (86' Di Pardo sv), Bentancur 6.5 (70’ Fagioli 6), McKennie 7, Ramsey 6.5 (75’ Bernardeschi 6.5); Kulusevski 6 (75’ Morata 6), Ronaldo 7.5. Allenatore: Pirlo

CROTONE (4-3-1-2) Cordaz 6.5; Pedro Pereira 5, Magallan 5, Golemic 5, Luperto 4.5 (46’ Marrone 6); Messias 6, Molina 5 (71’ Zanellato 5.5), Vulic 5.5, Reca 5.5 (66’ Rispoli 5.5); Ounas 6.5 (71’ Simy 6), Di Carmine 5 (76’ Riviere s.v.). Allenatore: Stroppa