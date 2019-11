Juventus, approvati i conti del primo trimestre 2019-2020

Il Consiglio di Amministrazione della , presieduto da Andrea Agnelli, ha esaminato e approvato i principali risultati al 30 settembre 2019 e il regolamento per il voto maggiorato.

I ricavi ammontano a €170,4 milioni, evidenziano un incremento di €27,3 milioni rispetto al dato di €143,1 milioni dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. Tale incremento, come riportato da una nota sul sito ufficiale dei bianconeri, è dovuto principalmente da maggiori proventi dalla gestione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori per €21,7 milioni e da maggiori ricavi operativi per €5,6 milioni.

Il primo trimestre 2019-2020 chiude con una perdita di €19,2 milioni, che evidenzia una variazione positiva di €5,5 milioni rispetto alla perdita di €24,7 milioni dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. Il Patrimonio netto, al 30 settembre 2019, ammonta a €12,1 milioni, in diminuzione rispetto al saldo di €31,2 milioni al 30 giugno 2019, per l'effetto della perdita del periodo (€ -19,2 milioni) e di altre variazioni minori (€ + 0.1 milioni).

Al 30 settembre 2019 l'indebitamento finanziario ammonta a €573,9 milioni ed evidenzia un incremento di €110,4 milioni rispetto al saldo di €463,5 milioni del 30 giugno 2019, determinato principalmente dagli esborsi legati al calciomercato (€ -113,1 milioni netti), dagli investimenti in altre immobilizzazioni (€ -1,9 milioni netti) e dai flussi delle attività finanziarie (€ -18,8 milioni netti), parzialmente compensati dai flussi positivi della gestione operativa (€ +23,4 milioni).