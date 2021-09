Juventus-Chelsea, le pagelle: Chiesa superbo, Lukaku in ombra

Chiesa dominatore all'Allianz Stadium, Bernardeschi promosso a pieni voti da 'falso nove'. Lukaku e Ziyech steccano.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-CHELSEA

SZCZESNY 6.5 – Si fa trovare pronto quando serve, infondendo serenità al reparto arretrato. Insomma, in costante crescita mentale.

DANILO 6.5 – In quell’ibrida posizione che ormai conosce bene ne viene a capo agevolmente, tra esperienza e letture di livello.

BONUCCI 7 – Quando vede Lukaku, si sa, tende ad esaltarsi. Roccioso nelle marcature, sontuoso in impostazione.

DE LIGT 7 – Preferito a Chiellini, mette in mostra un contributo al limite della perfezione.

ALEX SANDRO 6.5 – Tiene bene in fase difensiva, senza avventurarsi in dinamiche pericolose.

BENTANCUR 6.5 – Meno arruffone rispetto ad altre occasioni, consegue una gara applicata e disciplinata dal punto di vista tattico. (83’ CHIELLINI SV)

LOCATELLI 7 – Il consueto impegno, proteggendo sempre e costantemente i due centrali.

RABIOT 6 – Nel primo tempo, a campo aperto, spreca un contropiede extra lusso. Cresce, eccome, nella ripresa. (77’ MCKENNIE 6 – Rincorre tutto e tutti, proprio come piace ad Allegri).

CUADRADO 7 – Spinge quando c’è da farlo e, soprattutto, dà un grosso aiuto in fase di non possesso.

BERNARDESCHI 7 – Schierato a grande sorpresa in qualità di falso nueve, fa abbondantemente il suo. Prima, l’assist per il compagno di squadra con la casacca numero 22. Poi, avrebbe la palla per chiudere i giochi. Ma chiedergli di più, al debutto come attaccante moderno, sarebbe stato ingeneroso. (65’ KULUSEVSKI 6 – Fa il suo senza sussulti).

CHIESA 8 – E’ il giocatore più forte della rosa juventina. Serve aggiungere altro? (77’ KEAN 6 – Entra con il tentativo di portare su la squadra. Ci riesce a targhe alterne).

CHELSEA (3-4-3): Mendy 6; Christensen 6 (75’ Barkley 6), Thiago Silva 5.5, Rüdiger 5.5; Azpilicueta 5 (62’ Chalobah 6), Kovacic 6, Jorginho 6 (62’ Loftus-Cheek 6), Alonso 5.5 (46’ Chilwell 6); Havertz 5.5, Lukaku 5, Ziyech 5 (62’ Hudson-Odoi 6.5). All. Tuchel