La Juventus pensa alla cessioni: Ramsey in cima alla lista dei partenti

Nei prossimi giorni andrà in scena un contatto tra i dirigenti bianconeri e l'entourage del gallese. Missione chiara per la Signora: vendere.

La Juventus ha le idee chiare: Aaron Ramsey non rientra più nel progetto tecnico. E se vendere in questo caso rappresenta un'ambizione ardita, sia per via dell'ingaggio sia per via dei mesi che hanno caratterizzato il percorso del gallese all'ombra della Mole, in qualche modo la missione andrà centrata.

A tal proposito, infatti, il dg Federico Cherubini nei prossimi giorni si confronterà con l'entourage del 30enne di Caerphilly. Sullo sfondo, e non potrebbe essere altrimenti, l'ipotesi più accreditata resta il ritorno in Premier League. Ma con una destinazione ancora tutta da scoprire.

Nel Regno Unito, curriculum alla mano, Ramsey si è reso protagonista di annate importanti tra le fila dell'Arsenal. Che, ad oggi, non sembra essere una destinazione percorribile per quello che sarebbe un nostalgico ritorno. Insomma, sull'asse Torino-Londra non si registrano contatti.

Di certo, però, Ramsey sta maturando il desiderio di cambiare aria. E, le dichiarazioni dei giorni scorsi, vanno sicuramente verso questa direzione:

" Le ultime due stagioni sono state davvero difficili, frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono stati alcuni fattori e dei cambiamenti ai quali non ero abituato. In nazionale invece sono contentoperchè sento di vivere in un gruppo che mi segue: mi capiscono, sanno di cosa ho bisogno e anche di che cosa ha bisogno il mio fisico. Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione. Adesso ho le persone giuste intorno a me e poi farò di tutto per tornare in un posto dove possa sentirmi di nuovo bene, e avere fiducia "

Per non perdere le cattive abitudini, comunque, Ramsey s'è reso protagonista di una performance impalpabile in occasione del debutto del Galles a Euro 2020 contro la Svizzera: 44 tocchi, 36 passaggi di cui l'88,9% riusciti, una sola occasione creata, zero tiri e un solo contrasto. Male.

Ora, sullo sfondo, le sfide contro la Turchia e l'Italia per cercare di cambiare il corso degli eventi. Il tutto, argomento prioritario, cercando di catturare l'attenzione della Premier League. Auguri.