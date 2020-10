La Juventus cede De Sciglio: prestito secco al Lione

Accordo vicinissimo tra Juventus e Lione per il prestito secco di Mattia De Sciglio, il terzino sta per lasciare i bianconeri.

Dopo Daniele Rugani piazzato al , un altro esubero juventino potrebbe raggiungere la in queste ore. Mattia De Sciglio, infatti, è vicino al . Una trattativa nata nella giornata di ieri, che dovrebbe andare in porto con la formula del prestito secco.

A tal proposito, giustappunto, le parti coinvolte lavorano senza sosta per arrivare alla fumata bianca. Con il 27enne laterale milanese propenso ad accettare la proposta, a maggior ragione considerando come non rientri nei piani di Andrea Pirlo.

Se l'affare dovesse andare in porto, quindi, gli uomini della Continassa risparmierebbero circa 6 milioni lordi in termini d'ingaggio. E, al tempo stesso, De Sciglio avrebbe la possibilità di cercare la missione rilancio in un club ambizioso. Lo stesso, scherzi del destino, che lo ha eliminato nella passata edizione della .