Juventus, da Calvo a Manna: la strategia per l’Area Sport

I bianconeri si affidano all’esperienza del neo Chief Football Officer all’interno di un quadro in costante e piena evoluzione.

Premessa. La Juventus, in questo momento, raffigura un quadro in pienissima evoluzione. E lo dimostra il fatto che, prima del fischio di inizio contro l’Atalanta, sia stata ufficializzata la promozione interna di Francesco Calvo: già Chief of Staff, ora Chief Football Officer. Tradotto? Il nuovo responsabile dell’area sportiva.

Una mossa ponderata, e non figlia esclusivamente del momento, pienamente spalleggiata dalla proprietà. Perché Calvo rappresenta un profilo graditissimo all’ambiente Exor. Prima Commercial Director e poi Chief Revenue Officer della Juventus dal 2011 al 2015, il manager torinese vanta esperienze di livello anche con Barcellona e Roma, che hanno consolidato ulteriormente le basi affinché lo scorso aprile potesse andare in scena il ritorno all’ombra della Mole.

Insomma, Calvo conosce perfettamente la Juventus. E, ora, avrà il compito di impartire le linee guida a un settore che – allo stato attuale delle cose – non può contare per diverse attività sull’operatività di Federico Cherubini, inibito per 16 mesi nell’ambito del caso plusvalenze. Un problema da ovviare indicando una nuova figura presso la Figc. Nome e cognome: Giovanni Manna.

“Per quanto riguarda le possibili trattative di mercato Francesco mi aiuterà, insieme a Manna, attuale direttore sportivo della Next Gen”. Parola di Maurizio Scanavino, ad e dg, figura apicale nel progetto di rilancio della Juventus. D’altra parte, nell’immediato, difficilmente Madama avrebbe potuto optare per una soluzione differente.

Per Manna, comunque, è una grande occasione. In quanto se le risposte dovessero essere positive, qualora alla Continassa optassero per cambiare il direttore sportivo, la valorizzazione interna rappresenterebbe un’opzione da non scartare a priori. Intendiamoci, una delle vie percorribili ma non l’unica, specialmente se passasse la linea del profilo esterno. Si vedrà.

La prima fase, come spiegato da Scanavino, prevede che l’Area Sport viaggi all’insegna della continuità: in maniera solida e serena. Dopodiché, a bocce ferme, spazio alle riflessioni di rito. E Max Allegri? Incassata l’investitura di John Elkann, e con altri due anni di contratto, il tecnico livornese rappresenta un (grosso) punto di riferimento sull’asse proprietà-(nuova) dirigenza.