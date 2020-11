Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Kulusevski titolare

Nella Juventus partono dal 1' Bernardeschi, Arthur e Demiral, panchina per Chiesa. Cagliari con Zappa esterno alto, dentro Klavan e Tripaldelli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Ounas; Simeone.

Dopo il successo della e del pari atalantino, tocca alla scendere in campo nel sabato dell'ottavo turno di . I bianconeri di Pirlo ospitano il , che ha iniziato positivamente questa nuova giornata e proverà a compiere l'impresa allo Stadium.

Pirlo sceglie Morata e Cristiano Ronaldo in attacco, con Bernardeschi e Kulusevski esterni di centrocampo. In mezzo ci sono Arthur e Rabiot, mentre McKennie e Chiesa partono dalla panchina alla pari di Frabotta. In porta c'è Szczesny, difeso da Cuadrado, Demiral, De Ligt e Danilo.

Simeone prima punta di un Cagliari che deve rinunciare a Lykogiannis, Nandez e Godin. Rossobl con Ounas, Joao Pedro e Zappa sulla trequarti, mentre Marin e Rog sono ancora una volta i centrocampisti davanti alla difesa. Tra i pali spazio per Cragno, retroguardia composta da Pisacane, Walukiewicz, Klavan e Tripaldelli.