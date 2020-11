Dove vedere Juventus-Cagliari in tv e streaming

Ottavo turno di Serie A con l'anticipo serale tra Juventus e Cagliari: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

La pausa nazionali ha permesso alla di riordinare le idee dopo la delusione per il pari maturato all'ultimo secondo contro la : avversario dei bianconeri nell'ottavo turno di è il .

La squadra allenata da Eusebio Di Francesco è reduce dal convincente successo inflitto alla , utile per salire a quota 10 punti e a tre lunghezze proprio dalla 'Vecchia Signora'.

I ragazzi di Pirlo sono ancora imbattuti in campionato, dove però navigano al quinto posto e a quattro punti di distanza dal capolista, che ha strappato un pari contro il nella scorsa giornata.

Per il Cagliari una sola vittoria esterna in stagione (2-3 al ), Juventus che invece ha vinto due volte su tre in casa (compreso il 3-0 a tavolino contro il della terza giornata).

Il 6 gennaio, all'Allianz Stadium, finì con un rotondo 4-0 in favore dei campioni d' : tripletta di Cristiano Ronaldo e sigillo finale di Gonzalo Higuain.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-CAGLIARI

Juventus-Cagliari si giocherà sabato 21 novembre 2020 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Cagliari sarà trasmessa da DAZN e sarà possibile assistervi in attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l'applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Gli abbonati all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Juventus-Cagliari disponibile anche in su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN) e su smartphone e tablet, attraverso l'app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CAGLIARI

Pirlo con qualche assente di troppo in difesa: Chiellini out così come Bonucci, potrebbe quindi toccare subito a De Ligt, al rientro dopo un lungo stop causa operazione alla spalla. Chiesa non al meglio, Kulusevski e Frabotta dovrebbero giocare sugli esterni. Morata e Ronaldo in attacco, altra esclusione per Dybala.

Di Francesco con il collaudato 4-2-3-1: Simeone punta centrale, Sottil, Joao Pedro e Nandez alle sue spalle. Marin e Rog a comporre la diga di centrocampo. L'esperienza di Godin e la freschezza di Walukiewicz al centro della difesa, Zappa e Lykogiannis i terzini. Cragno tra i pali.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Ronaldo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Sottil, Joao Pedro, Nandez; Simeone.