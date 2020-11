La Juve fa la conta: Bonucci fuori 15 giorni, Alex Sandro e De Ligt in gruppo

Andrea Pirlo sorride per il recupero di Alex Sandro e De Ligt, mentre Bonucci tornerà solo contro il Benevento o la Dinamo Kiev.

Buone notizie per Andrea Pirlo e la , quantomeno per quanto riguarda le condizioni di due giocatori infortunati da lungo tempo, che l'allenatore bianconero non ha mai avuto a disposizione: stiamo parlando ovviamente di Alex Sandro e De Ligt.

Come comunicato oggi pomeriggio dalla stessa Juventus, il brasiliano e l'olandese hanno svolto tutta la seduta con il resto del gruppo.

"Alex Sandro e De Ligt hanno svolto intera seduta in gruppo; Leonardo Bonucci prosegue la riabilitazione a seguito dell’infortunio muscolare alla coscia destra riferito in Nazionale; Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzata in campo".

non positive ancora per Bonucci, Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini, che si continuano ad allenare a parte. Pirlo spera di recuperare almeno due tra questi giocatori in vista della partita di .

Leonardo Bonucci in particolare dovrebbe rientrare tra una quindicina di giorni. Ovvero o per la sfida di contro il o per quella di Champions contro la . Intanto Pirlo si gode i ritrovati De Ligt ed Alex Sandro.