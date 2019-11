Juventus, dopo Bonucci tocca a Cuadrado: tutto pronto per il rinnovo

Dopo l'annuncio del rinnovo di Bonucci, la Juventus si prepara a fare anche quello di Cuadrado fino al 2022 con opzione per il 2023.

Dopo il fresco rinnovo targato Leonardo Bonucci, la si appresta a prolungare il contratto di un altro giocatore: è tutto pronto, infatti, per l'annuncio dell'estensione del legame lavorativo tra i campioni d' e Juan Cuadrado. Altro giro, nuova scadenza: 30 gugno 2022 con opzione per il 2023.

Lanciato a pieni giri da Maurizio Sarri nel ruolo di terzino, con all'attivo 14 presenze stagionali condite da 1 goal, il 31enne tuttofare colombiano rappresenta per la Signora un autentico punto di forza. Da qui, giustappunto, la scelta degli uomini della Continassa. Ovvero: non tergiversare per evitare brutte sorprese.

Alla quinta annata calcistica tra le fila dei campioni d'Italia, Cuadrado rappresenta una pedina importante anche nello spogliatoio, apprezzato da compagni e società. Insomma, tutto fatto. In attesa di un comunicato ufficiale destinato ad arrivare nei prossimi giorni.