Juventus, Bernardeschi non gira: chance per Dybala?

In casa Juventus è già allarme infortuni. E, intanto, Sarri è chiamato a scegliere tra Bernardeschi e Dybala per sostituire Douglas Costa.

Ecco la prima difficoltà. Non in termini di risultato, perché un punto a Firenze può sempre rivelarsi prezioso. Ma all’Artemio Franchi – evidentemente – la di Maurizio Sarri ha compreso come usi e costumi nostrani possano rivelarsi maledettamente duri. E se le notizie negative arrivano principalmente dall’infermeria, con Douglas Costa e Pjanic ko, anche a livello di (non) gioco prodotto il passo indietro è stato dei più netti.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Al netto dell’ottima prova offerta dai viola, convincenti per spirito e idee, la Signora non ha saputo trovare le contromisure necessarie a gara in corso. Chiaro, i piani sono stati fortemente condizionati da due cambi obbligati, ma la sensazione è che la Signora non si sia presentata alla terza giornata di campionato nel migliore dei modi: fisicamente e mentalmente.

Può aver influito la sosta nazionali. Può aver influito il grande caldo. Ma, più di ogni altra cosa, ha influito la testa. In definitiva, la buona notizia per la del Franchi consiste nell’aver ottenuto un risultato utile. In parole povere, sarebbe potuta andare (molto) peggio.

L'articolo prosegue qui sotto

E se contro e , seppur a targhe alterne, i campioni d’ avevano messo in mostra qualcosa di interessante, a Firenze invece è andata in scena una prestazione piatta: nessun sussulto, poche trame degne di nota e, soprattutto, diversi meccanismi – specialmente difensivi – ancora da perfezionare.

Capitolo infortunati. Douglas Costa, uscito nelle battute iniziali della sfida con i viola, sicuramente non farà parte della spedizione iberica e, in generale, rischia di rimanere ai box per diverse settimane. Pjanic, invece, potrebbe strappare la convocazione per il Wanda Metropolitano. Insomma, classici esami di rito e poi verdetto sovrano.

Chance in vista per Dybala? Da non escludere. Bernardeschi, infatti, non offre garanzie. Apporto impalpabile, quelle proposto dal 33 bianconero, a Firenze. Musica per le orecchie della Joya, pronto a sfruttare un’occasione importante.