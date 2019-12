Juventus, Bentancur unica nota positiva contro il Sassuolo

Ottima prestazione di Rodrigo Bentancur con il Sassuolo, sempre più fondamentale per la Juventus targata Maurizio Sarri.

No, il bicchiere non può essere mezzo pieno. Alla , infatti, anche un pareggio può creare malumore. Soprattutto se consente all’ di passare in testa. Eppure, seppur all’interno di una prova corale altamente negativa, la Signora con il ha capito – ancora una volta – di poter fare affidamento su Rodrigo Bentancur, tra i pochi a salvarsi nel pareggio contro la formazione neroverde.

Schierato come mezz’ala destra, il 30 bianconero ne è venuto a capo in entrambe le fasi, proponendo complessivamente una prova solida. E, anche nei momenti di maggiore difficoltà collettiva, l’ex Boca Juniors si è contraddistinto per lucidità e scelte. D’altro canto, i numeri non mentono: 98,1% in termini di passaggi riusciti, 75 palloni giocati, 2 intercetti e 8 possessi guadagnati. Il tutto, impacchettando l’azione ottimizzata da Bonucci in occasione del momentaneo 1-0.

Insomma, Bentancur gira. Eccome. Schierato fin qui pressoché in tutti i ruoli del centrocampo, il 22enne uruguaiano in 7 delle ultime 8 uscite ha ottenuto una maglia da titolare. Chiaro segnale di come sia diventato - a tutti gli effetti - un titolare. Musica per le orecchie degli uomini della Continassa, che nei mesi scorsi hanno deciso di blindare “Don Rodrigo” fino al 2024.

Una scelta progettuale, una scelta massimizzata dal nuovo corso. Perché, giustappunto, Sarri fin da subito ha deciso di puntare sulle qualità tecniche di un prospetto proiettato verso la definitiva consacrazione. In definitiva, il percorso intrapreso appare dei più giusti. Ora, ovviamente, a fare la differenza sarà solo ed esclusivamente la continuità.

In attesa di perfezionare la quadra in termini di evoluzione globale, con annessi inevitabili interrogativi dopo l’ultimo turno di campionato, Sarri in Bentancur sembra aver trovato l’elemento giusto a cui affidare determinati compiti tattici. Vuoi per la gamba. Vuoi per la personalità. E’ il momento di Rodrigo. E, se le prestazioni continueranno a essere di questo tenore, lo sarà ancora per parecchio tempo.