Juventus-Benfica: pagelle, migliori e peggiori dei bianconeri

Miretti sbanda, serataccia per Cuadrado. McKennie gioca una gara deludente. Fernandez e Neres brillano tra le fila del Benfica.

IL MIGLIORE

Serata assai complicata per la Juve che, ancora una volta, trova in Perin un valido alleato. Nella ripresa, infatti, l’ex Genoa mette in mostra tutta la sua classe. E, ora, rimetterlo in panchina non appare cosa semplice sebbene le gerarchie siano chiare e non in discussione.

IL PEGGIORE

In tanti deludono tra le fila di Madama. E, quindi, c’è l’imbarazzo della scelta nell’individuare l’uomo più negativo. Pesa enormemente il rigore che porta il Benfica a trovare il pareggio allo scadere del primo tempo, con Miretti ingenuo nell’atterrare l’avversario.

PAGELLE JUVENTUS

PERIN 7 – Tra le poche note liete di questo avvio di stagione in casa bianconera, non può nulla sui lampi del Benfica. E para il parabile.

BREMER 6 – Sul centrodestra si trova meglio, cincischia un po’ troppo e ha sulla coscienza una palla d’oro sprecata malamente.

BONUCCI 6 – Non bene nella lettura del sorpasso lusitano, tuttavia propone due chiusure chirurgiche.

DANILO 6 – Ormai sempre più centrale e meno terzino, anche a sinistra ne viene a capo.

CUADRADO 4.5 – La condizione non è delle migliori, eufemismo, e incappa in un’altra serataccia. (DE SCIGLIO 5 – Un ingresso sostanzialmente impalpabile).

MCKENNIE 4.5 – Pochi inserimenti, pochi squilli, poco tutto.

PAREDES 5.5 – Un assist e buone geometrie, sì, ma nella ripresa affonda assieme al resto della ciurma.

MIRETTI 4.5 – Il ragazzo questa volta sbanda, procura un rigore, ma è tutto da contestualizzare all’interno di un fisiologico percorso di crescita. (58’ DI MARIA 6 – La brillantezza è un’altra cosa, ma con la sfera tra i piedi si eleva in termini di qualità).

KOSTIC 5 – Spinge sulla fascia mancina, ma è ancora troppo impreciso e pigro nei ripieghi. (70’ KEAN 6 – Non entra male).

MILIK 6.5 – A Monza dovrà scontare un turno di squalifica, ragion per cui racimola una chance da titolare che sfrutta nel migliore dei modi: goal e prestazione. (70’ FAGIOLI 5.5 – Né taglia né cuce, compitino).

VLAHOVIC 4.5 – Dopo Parigi, resta ancora a secco in Champions League. Questa volta, però, ci mette del suo. Non la becca praticamente mai.

PAGELLE JUVENTUS-BENFICA

JUVENTUS (3-5-2) Perin 7; Bremer 6, Bonucci 6, Danilo 6; Cuadrado 4.5 (58’ De Sciglio 5), McKennie 4.5, Paredes 5.5, Miretti 4.5 (57’ Di Maria 6), Kostic 5 (70’ Kean 6); Milik 6.5 (70’ Fagioli 5.5.), Vlahovic 4.5. All. Allegri

BENFICA (4-2-3-1) Vlachodimos 6.5, Bah 5.5, A.Silva 6, Otamendi 6.5, Grimaldo 6.5; Fernandez 7 (81’ Aurnes s.v.) , Florentino 6.5; Neres 7.5 (81’ Chiquinho s.v.), R.Silva 7 (86’ Goncalves s.v.), Joao Mario 7 (86’ Draxler s.v.); Ramos 6.5 (82’ Musa s.v.). All. Schmidt