Juventus-Benevento, i convocati: tornano Buffon e Bentancur

Pirlo per la sfida contro il club sannita recupera il portiere toscano e il mediano uruguaiano. Alex Sandro non ce la fa, Cuadrado squalificato.

Buone notizie in casa Juventus per l'imminente sfida contro il Benevento: Gianluigi Buffon e Rodrigo Bentancur rientrano tra i convocati. Il primo, out nei giorni scorsi per lombalgia, nella giornata odierna s'è allenato regolarmente e, dunque, dovrebbe partire dalla panchina. Il secondo, invece, ha messo il COVID-19 alle spalle ed è pronto a fornire il suo contributo, sebbene non dall'inizio.

Nessun'altra novità dal fronte infermeria. In quanto Merih Demiral, Aaron Ramsey, Paulo Dybala e Alex Sandro torernanno tutti dopo la sosta nazionali. Proprio come confermato da Andrea Pirlo nella canonica conferenza da remoto pre match.

A questi assenti si aggiunge anche lo squalificato Juan Cuadrado, out per un turno. Per una formazione che, inevitabilmente, dovrà fare di necessità virtù. Con Szczesny tra i pali; Danilo, De Ligt, Bonucci e Bernardeschi a comporre il pacchetto arretrato; Chiesa, Arthur, Rabiot e Kulusevski a centrocampo; Morata e Ronaldo in attacco.