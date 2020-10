Juventus-Barcellona, è sfida nella sfida: Ronaldo contro Messi

Bianconeri e blaugrana si affrontano nuovamente in Champions League. E gli spunti non mancano: da Ronaldo contro Messi, passando per Arthur e Pjanic.

- . Già, Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi. Come ai tempi della , semplice e pura sfida nella sfida. Da una parte, il miglior giocatore al mondo. Dall'altra, pure. Due campioni senza età, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sulla cima del gruppo G.

CR7 e la Pulce si sono affrontati 5 volte in : 2 vittorie per l'argentino, 2 pareggi e 1 successo per il portoghese.

Il resto - e Ferencvaros - quantomeno sulla carta è puro contorno. E non potrebbe essere altrimenti, a maggior ragione considerando il divario tecnico con le due (ben) più quotate.

Aria nuova, sia in terra piemontese sia in quella catalana, con Andrea Pirlo e Ronald Koeman chiamati a costruire un ciclo vincente. Entrambi votati al calcio organizzato e aulico, ambedue pronti a vincere subito.

Ed ecco, quindi, che il mercato può rendersi subito dannatamente crudele. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Arthur e Miralem Pjanic, freschi di scambio.

Il primo, non ancora al top della condizione, lavora per diventare un perno del centrocampo juventino. Il secondo, dal canto suo, nelle gerarchie del Barcellona non parte con i favori del pronostico. O meglio, nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico olandese i titolari si chiamano Sergio Busquets e Frenkie De Jong. Stop.

Il bosniaco, quindi, dovrà munirsi di pazienza. Il tutto, cercando di scalare le gerarchie. Insomma, sebbene la stagione sia ancora tutta da scrivere, l'inizio per l'ex giallorosso non appare dei più promettenti. Senza sottovalutare un aspetto importante, ovvero come l'operazione sia andata in porto in piene rispettive ere targate Maurizio Sarri e Quique Setién.

e Barcellona si sono sfidate 11 volte in competizioni UEFA. Con annesso bilancio: 3 successi per Madama, 4 per i blaugrana e 4 pareggi; compreso l'ultimo, con il punteggio di 0-0, nella fase a gironi della Champions League 2017-2018.