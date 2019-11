Juventus-Atletico Madrid, le pagelle: De Ligt un muro, CR7 non incide

Le pagelle di Juventus-Atletico Madrid: De Ligt e Dybala super, Cristiano Ronaldo si limita al compitino, male Oblak e Vitolo. Morata 'stecca'.

DYBALA 8: Una Joya per gli occhi. Altro giro, altra prestazione da urlo. Beffa Oblak, diverte e si diverte. Applaudito a ogni giocata, sottolinea come in questo momento rappresenti per Sarri una pedina imprescindibile. Maestoso.

DE LIGT 7.5: Non in perfette condizioni a causa di una lussazione alla spalla destra, non fa toccare palla a tutti coloro che provano a bazzicare nelle sue zone. Super nel gioco aereo, super in tutto.

SAUL 6.5: E’ l’unico, tra le fila biancorosse, a cercare l’incisività. Ci prova un paio di volte dalla distanza e, in generale, tiene bene il campo.

CRISTIANO RONALDO 5,5: Reduce da un turno di riposo, non incide. La gamba non è delle migliori e, giocoforza, si limita al compitino.

MORATA 5: Applaudito dal suo vecchio pubblico, sbatte ripetutamente contro il muro eretto dalla retroguardia bianconera. In parole povere, non la becca praticamente mai.

OBLAK 5: Sbaglia completamente la lettura in occasione del guizzo del 10 bianconero. Un errore, per un portiere del suo livello, piuttosto grave.

VITOLO 4.5: Impalpabile in lungo e in largo, sostituito a inizio ripresa.

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6.5; Danilo 6.5, Bonucci 7, De Ligt 7.5, De Sciglio 6; Bentancur 6.5 (86' Khedira s.v.), Pjanic 6.5, Matuidi 6; Ramsey 5.5 (63’ Bernardeschi 6.5); Ronaldo 5.5, Dybala 8 (76’ Higuain 6). All. Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak 5; Trippier 5.5, Hermoso 5, Felipe 5.5, Renan Lodi 6 (64’ Lemar 5.5); Koke 6, Thomas 6, Herrera 5 (60’ Correa 5), Saul 6.5; Morata 5, Vitolo 4.5 (54’ Joao Felix 6). All. Simeone.