Juventus-Atletico Madrid, i convocati: out Ramsey, ci sono Dybala e Mandzukic

La Juventus si presenta a Stoccolma per sfidare l'Atletico Madrid nell'International Champions Cup: c'è Dybala, out ancora Ramsey.

Ultimi test prima degli impegni ufficiali. La domani - alle 18.06 - sfiderà l' a Stoccolma nel terzo atto dell'International Champions Cup. Un test affascinante, fondamentale per valutare la crescita del gruppo guidato da Maurizio Sarri. Che, in terra scandinava, potrà contare su una rosa folta e di livello assoluto. Caratterizzata anche dalle presenze di Paulo Dybala e Mario Mandzukic, entrambi chiacchierati in chiave mercato.

Abile e arruolabile pure il capitano della Signora, Giorgio Chiellini, reduce dal solito problema al polpaccio sinistro. Debutti in arrivo per Luca Pellegrini e Danilo (che ha scelto la maglia numero 13). Assente, invece, Aaron Ramsey. Il 28enne centrocampista gallese resterà alla Continassa per proseguire il suo piano di recupero. Dunque: vietato rischiare. Out l'indisponibile Mattia Perin che, dopo aver assaporato il trasferimento al , deve trovarsi un'altra collocazione.

Nella ICC, finora, la Juventus ha rimediato una sconfitta contro il (3-2) e una vittoria ai rigori contro l' dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Archiviata la trasferta in , il 14 agosto per i campioni d' sarà tempo del tradizionale appuntamento di Villar Perosa.