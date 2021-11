Juventus-Atalanta, le pagelle: Morata serata 'No', Zapata altro giro, altra gioia

LE PAGELLE DI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS

SZCZESNY 6 – Non può nulla sul lampo ravvicinato di Zapata, per il resto fa il suo.

CUADRADO 5 – Difensivamente inizialmente tiene botta. Successiva naufraga assieme al resto della ciurma.

DE LIGT 5 – Ha la sfortuna di tenere in gioco Zapata e, in generale, non dà mai sicurezza.

BONUCCI 5.5 – Leggermente meglio del compagno di reparto, ma patisce anch’egli la forza dell’attacco bergamasco.

ALEX SANDRO 5 – Proveniente dalla “rumba” individuale e collettiva di Londra, propone un’altra prova disastrosa.

MCKENNIE 5.5 – Vive una buona condizione atletica, ma non “strappa”. Bicchiere mezzo vuoto: si fa pure male. (64' KEAN 5 - Inesistente.)

LOCATELLI 6 – Mette un po’ di ordine in mezzo al campo, ma a volte predica nel deserto.

RABIOT 5 – Sfiora la rete di mancino nella ripresa, ma deve scontrarsi con la bravura targata Musso.

CHIESA 5 – A campo aperto, si sa, è solito esaltarsi: ma questa volta fallisce sanguinosamente una ripartenza vitale. Poi, per un problema fisico, è costretto a lasciare la gara all’intervallo. (46’ BERNARDESCHI 5 – Non incide, anzi, finisce per ingarbugliare ulteriormente la manovra).

MORATA 4.5 – Non parte male, tuttavia da una sua sponda sbagliata nasce il goal orobico. Dopodiché, errori e fischi. (84’ KAIO JORGE SV)

DYBALA 5 – Nel lato A del match gli capitano delle occasioni interessanti che, però, non riesce a sfruttare sapientemente. Qualche errore tecnico di troppo. Traversa.

ATALANTA

MUSSO 7 – Un grande intervento su Rabiot e la sua partita allo Stadium è servita.

TOLOI 7.5 – Dalle sue parti non si passa. Mai.

DEMIRAL 7 – Si mangia i suoi vecchi amici ora rivali, creando magari qualche rimpianto in zona Continassa.

DJIMSITI 7 – Prova di grande solidità là dietro impreziosita da un assist.

ZAPPACOSTA 6.5 – In questo momento è il miglior terzino destro italiano. Stop. (71’ PALOMINO 6 – Nel clima battagliero non si tira mai indietro).

DE ROON 7 – Lucidità al potere, sempre la cosa giusto al momento giusto.

FREULER 7 – Rispetta alla lettera il piano architettato dal Gasp, macinando una discreta quantità di chilometri.

MAEHLE 6.5 – Preme sull’acceleratore mantenendo, al tempo stesso, una lucidità invidiabile in fase difensiva.

MALINOVSKYI 6.5 – Avrebbe voglia di far esplodere le sue grandi qualità tecniche, ma non sempre riesce a trovare la giusta posizione. (87’ KOOPMEINERS SV).

PESSINA 6.5 – La miglior condizione arriverà con il tempo, intanto però mette minuti importanti nelle gambe. (59’ PASALIC 6.5 -Schierato a sorpresa in panchina, entra fa il suo con il consueto impegno).

ZAPATA 7.5 – Altro giro, altra gioia personale contro Madama. E ormai non si contano neanche più.