Juventus, asse rovente con il Barcellona: tra presente e futuro

Dallo scambio Marques-Matheus Pereira, ad altre idee rimaste tali sull'asse Juventus-Barcellona. Con protagonisti Bernardeschi, Rakitic e Miranda.

Da riparare per la c'è ben poco. Dunque, alla Continassa nell'ultima sessione di mercato hanno deciso di pensare esclusivamente alla linea verde, assicurandosi Dejan Kulusevski dall' .

Segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Consolidare rapporti, però, è sempre cosa buona e giusta. Non sorprende, dunque, che sull'asse - le idee non siano mancate. Con un'operazione andata in porto: Alejandro Marques in bianconero e Matheus Pereira in blaugrana.

Altre squadre

La collaborazione sarebbe potuta andare oltre, se solamente le cifre avessero giocato in favore delle società. Non è un mistero, ad esempio, che le parti abbiano provato a intavolare - soprattutto in estate - un potenziale scambio con protagonisti Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi.

Il primo, poco felice dell'attualità, ha preso seriamente in esame l'opportunità di lasciare la per trasferirsi in , mettendo al primo posto nell'indice di gradimento proprio la Juventus. Il secondo, ancora ben lontano dalla massima espressione nei meccanismi sarriani, da tempo scalda i pensieri del club catalano, da sempre votato alla tecnica.

Insomma, e Barcellona ne hanno parlato. Eccome. Incontrandosi più volte e, soprattutto, buttando sul tavolo numeri e conguagli. Tuttavia, seppur allettata dall'opportunità di assicurarsi un pezzo da novanta come Rakitic, Madama avrebbe voluto un conguaglio in proprio favore, facendo leva sulla componente anagrafica del 25enne tuttofare carrarino.

Nel discorso, inoltre, la Signora ha provato a includere anche Emre Can, profilo però tecnicamente non apprezzato dal Barça. Altro giro, vecchio pallino bianconero: Juan Miranda, classe 2000, terzino sinistro di proprietà blaugrana attualmente in prestito biennale allo 04. Qui, dopo il pressing di agosto, Paratici sarebbe tornato alla carica anche recentemente, comprendendo subito come la missione fosse (nuovamente) delle più complicate.

In definitiva, Juventus e Barcellona negli ultimi tempi hanno avuto modo di consolidare un'alleanza da sviluppare nelle prossime puntate. Puntando, principalmente, a estenderla.