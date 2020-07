De Ligt diffidato e ammonito contro il Torino: salterà il Milan

Matthijs De Ligt era diffidato ed è stato ammonito nela sfida contro il Torino. Tra tre giorni salterà la gara contro il Milan.

La gioca bene nel primo tempo contro il , ma Maurizio Sarri riceve comunque una brutta notizia in vista della partita tra tre giorni contro il . Matthijs De Ligt, diffidato, è stato ammonito alla fine del primo tempo.

E la stessa sorte, nella ripresa, è toccata pure a Paulo Dybala: diffidato, è stato ammonito per simulazione e dovrà saltare la partita contro il Milan.

Il giocatore olandese salterà quindi la partita contro il Milan, che si giocherà il 7 luglio alle ore 21.45. Si tratta di una perdita pesante per la Juventus, visto che De Ligt stava sicuramente giocando le sue migliori partite stagionali in questo periodo.

De Ligt però è incappato in uno sfortunato gesto, che lo aveva già caratterizzato ad inizio campionato: un tocco di mano che ha procurato un calcio di rigore per il Torino.

Contro il Milan dovrà toccare probabilmente a Rugani giocare in coppia con Bonucci e non fa rimpiangere De Ligt, in grande forma nelle ultime uscite...