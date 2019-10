Juventus, altro accordo commerciale: intesa con Coca-Cola

Nuovo accordo commerciale per la Juventus: Coca-Cola diventa Official Partner dei bianconeri per le prossime due stagioni.

Insomma, nulla di nuovo per per un club in costante crescita: dentro e fuori il rettangolo di gioco. In questa maniera si può fotografare l'ultimo accordo commerciale stipulato dagli uomini della Continassa. Da una parte, . Dall'altra, Coca-Cola. Per le prossime due stagioni, infatti, il colosso statunitense accompagnerà il cammino bianconero in qualità di Official Partner sul territorio italiano. A consolidare il fresco sodalizio, giustappunto, una partnership esclusiva.

Così commentata da Giorgio Ricci, Juventus Chief Revenue, direttamente sul sito ufficiale dei campioni d' :

"Un brand come Coca-Cola si inserisce perfettamente nell’attuale strategia di sviluppo del Club anche attraverso collaborazioni con partner di grande valore e prestigio. Questo accordo si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano, importantissimo per entrambi, attraverso le attività che andremo ad implementare insieme. Rimane costante l’ambizione di crescere assieme nel prossimo futuro".

Soddisfazione reciproca, come confermato dal Direttore Generale di Coca-Cola Italia, Alex Zigliara: