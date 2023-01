La Juventus non si ferma più, ad Allegri non basta: “Ora va alzata l’asticella”

Massimiliano Allegri commenta la vittoria ottenuta dalla Juventus contro l’Udinese: “Dobbiamo migliorare ancora e lavorare in silenzio”.

La Juventus supera anche l’ostacolo Udinese e, in un colpo solo, inanella la sua ottava vittoria consecutiva in campionato e manda un messaggio a tutte le rivali impegnate nella corsa che conduce allo Scudetto.

Per i bianconeri un’altra vittoria ottenuta in extremis e senza subire reti e tre punti pesanti che la spingono a quota 37 in classifica.

Massimiliano Allegri ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale.

“Stiamo facendo il nostro percorso, adesso va alzata l’asticella a livello di prestazione. Rispetto a Cremona abbiamo fatto meglio a livello di attenzione e nel secondo tempo abbiamo creato di più. Abbiamo vinto nel finale grazie ad una buona condizione fisica e mentale. Il livello tecnico è sempre importante, ma se non ti metti in discussione poi è difficile che porti a casa le partite. E’ una vittoria che ci consolida nelle prime posizioni, adesso dobbiamo continuare a lavorare in silenzio”.

Il tecnico bianconero si è soffermato sulle condizioni di Di Maria.

“Veniva da quindici giorni di stop ed ha giocato settanta minuti a buoni livelli. La sua è stata una partita, ma sono contento di tutti i ragazzi che hanno messo il cuore in campo. Presto giocheremo ogni quattro giorni e sarà necessario poter contare sulle energie di tutti”.

Allegri ha spiegato in cosa si deve migliorare ancora.

“Dobbiamo avere voglia di aggredire in fase di possesso e non possesso. Nel primo tempo siamo stati precipitosi nella metà campo avversaria. Sapevamo delle possibili difficoltà, poi abbiamo spostato McKennie mezz’ala e la cosa ci ha permesso di portare più pressione e giocare più avanti. Locatelli aveva speso molto a Cremona ed ha fatto fatica, Paredes ha fatto molto bene, ma deve giocare meno sul corto. Ha grandissime qualità, ma deve migliorare tanto”.

La Juventus sfiderà il Napoli al Maradona nel prossimo turno di campionato.

“Sarà una bellissima serata e lo stadio sarà pieno. Il Napoli è favorito per lo Scudetto, noi dobbiamo fare un passo alla volta. Intanto dobbiamo consolidare un posto tra le prime quatto e poi dobbiamo migliorare il livello delle prestazioni dal punto di vista tecnico e difensivo”.

Adesso la Juve viene considerata tra le candidate al titolo.

“Fa piacere, ma dobbiamo pensare a lavorare. Milan e Napoli sono avanti ed il nostro obiettivo minimo da raggiungere è uno dei primi quattro posti”.