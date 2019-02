Juventus, allarme Ronaldo rientrato: allenamento in gruppo

La Juventus torna a sorridere: Cristiano Ronaldo si è allenato in gruppo. Smaltita la botta alla caviglia sinistra, con il Napoli ci sarà.

Allarme rientrato in casa Juventus: Cristiano Ronaldo oggi si è allenato regolarmente in gruppo alla Continassa. Smaltita, quindi, la botta alla caviglia sinistra rimediata a Bologna. Pressoché scontata, dunque, la convocazione per Napoli. Qui Max Allegri dovrà prendere una decisione anche e soprattutto in vista del secondo round con l'Atletico Madrid, con la Signora chiamata a trovare un'impresa ai limiti dell'impossibile.

CR7, attuale capocannoniere della serie A con 19 goal, sotto il Vesuvio dovrebbe comunque partire dall'inizio. Gli esami a cui si è sottoposto ieri il portoghese non hanno evidenziato alcuna lesione. Situazione rosea confermata dall'allenamento odierno, che ha visto appunto l'ex Real Madrid partecipare all'intera seduta senza avvertire problemi.

Al tempo stesso, Allegri dovrà determinare il reparto avanzato chiamato ad affrontare la formazione guidata da Carlo Ancelotti. Sicuro di una maglia da titolare c'è Paulo Dybala che, autore della rete vittoria nella trasferta di Bologna, si è guadagnato meritatamente una chance dall'inizio. Possibile una casacca da titolare pure per Mario Mandzukic, sempre e costantemente uomo chiave. Secondo la tabella generale, infatti, il croato potrebbe riposare nella sfida casalinga con l'Udinese.