Juventus al lavoro per Milik: bianconeri decisi a riscattare il polacco

I bianconeri sono pronti a formalizzare il riscatto dall'OM sulla base di 7 milioni più 2 di bonus: l'attaccante vuole continuare in bianconero.

Lavori in corso e in casa Juventus. Alle porto del segmento finale - nonché quello più importante della stagione - che vedrà i bianconeri impegnati sul triplo fronte, all'interno del board sabaudo si gettano le prime fondamenta della Vecchia Signora che verrà.

Ogni riferimento va ovviamente indirizzato alle manovre di mercato che riguardano - e riguarderanno - la società zebrata. Dopo la decisione di proseguire la liaison con Alex Sandro, il club bianconero è al lavoro per definire anche la situazione di Arkadiusz Milik.

L'attaccante polacco, arrivato in estate con la formula del prestito dal Marsiglia, ha convinto tutto l'ambiente a suon di goal e di grandi prestazioni.

Il recenti infortunio patito nel match interno contro il Monza, tuttavia, non ha cambiato di una virgola le carte in tavola. La Juve vuole tenere Milik e lavora con l'OM per definirne il trasferimento definitivo, forte del gradimento dello stesso classe 1994.

Per l'ex calciatore del Napoli, la Juventus è pronta a formalizzare le operazioni di riscatto fissate a 7 milioni di euro a cui aggiungerne altri 2 legati ai bonus. Una cifra decisamente contenuta se rapportata a quanto inscenato dal calciatore all'ombra della Mole. Entro la metà del mese di aprile è prevista l'accelerata decisiva da parte della società torinese.

E così la strada sembra ormai tracciata: la Juve vuole Milik e Milik non vede l'ora di proseguire la propria avventura a tinte zebrate. Un matrimonio fortemente voluto da entrambe le parti. In attesa del definitivo 'sì'.