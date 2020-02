La Juventus si aggrappa a Ronaldo: è in stato di grazia

Unica nota positiva per la Juventus nella deludente prestazione di Verona: Cristiano Ronaldo in forma letteralmente strepitosa.

nel dimenticatoio e sguardo rivolto al . La è fatta così: nel bene e nel male si proietta sempre verso il futuro. Non sorprende, dunque, che l’Hellas alla Continassa rappresenti un pensiero infelice ma lontano. E non potrebbe essere altrimenti, considerando la deludente prestazione proposta dalla squadra guidata da Maurizio Sarri.

Il tecnico bianconero, ancora alla ricerca della massima espressione tecnico-tattica, può vedere però il bicchiere mezzo pieno: primato (assieme all' ) in campionato, semifinale di Coppa e ottavi di . Insomma, tutto migliorabile passando dai risultati. Gli stessi che, in maniera indelebile, segneranno l'annata juventina.

Da una parte, una squadra alle prese con meccanismi ancora da oliare chirurgicamente. Dall'altra, Cristiano Ronaldo. Anche a Verona, all'insegna della manifesta superiorità, il portoghese ha dimostrato di avere - eufemismo - un'altra marcia. Insomma, viaggia a un'altra velocità, insostenibile per gli stessi compagni di squadra.

Basti pensare ai numeri: CR7 è l'unico giocatore ad aver realizzato almeno 20 goal in tutte le ultime 11 stagioni nei maggiori cinque campionati europei. Come se non bastasse, inoltre, il portoghese è il primo giocatore della Juventus ad aver trovato la rete per 10 partite consecutive giocate da Madama nella storia della serie A.

Un momento magico, per l'ex , che dall'inizio di dicembre ha realizzato il 71 per cento delle marcature della nell'élite nostrana. Percentuale, banale anche sottolinearlo, record per un giocatore dei top 5 campionati europei.

Poi, altri dati da urlo: con il Bentegodi, Ronaldo ha trovato la gioia personale in 13 dei 15 stadi in cui ha giocato nel Belpaese (87 per cento). Un lampo, tuttavia, che non è bastato ai campioni d'Italia in carica per portare il successo sulla via di .

Stupisce, eccome, che la Juve non sia riuscita a trovare il salto di qualità con un Cristiano al top della condizione psicofisica. Vietato voltarsi indietro. Vietato avere rimpianti. A maggior ragione potendo contare su un Ronaldo del genere.