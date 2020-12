Juventus a un passo da Rovella: resterà al Genoa in prestito

Accordo a un passo tra Juventus e Genoa per Nicolò Rovella: il giovane centrocampista rossoblù rimarrà in prestito sotto la Lanterna.

Colpo in dirittura d'arrivo per la che, nelle prossime ore, definirà l'acquisto dal del baby centrocampista Nicolò Rovella.

Nelle ultime ore, infatti, i due club hanno intensificato il fronte, arrivando sostanzialmente a un principio d'intesa che, con grande probabilità, vedrà il 19enne mediano lombardo rimanere sotto la Lanterna con la formula del prestito: fino a giugno o anche per la prossima stagione. Dettaglio, questo, che verrà perfezionato nell'incontro programmato per apporre le firme sui contratti.

E, a proposito di firme, Rovella metterà la sua sigla con i rossoblù, per poi effettuare il medesimo gesto con la . Insomma, addio - a parametro zero - ormai scongiurato.

Resta da capire se, in trattativa separata, il Genoa pescherà qualche giovane della Juve. Ai liguri piace, e non poco, Manolo Portanova. Ma, attualmente, i ragionamenti vedono protagonisti anche altri elementi appartenenti alla linea verde. Per un'operazione complessiva che dovrebbe aggirarsi attorno ai 9 milioni. Strada in discesa, (quasi) tutto fatto.