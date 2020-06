Juve, colpo in prospettiva: preso Nzouango dall'Amiens, andrà in Primavera

La Juventus si assicura le prestazioni del classe 2003 dell'Amiens Felix Nzouango. Il difensore centrale arriva dall'Amiens.

Tra presente e futuro. La lavora per rinforzare la prima squadra, ma tiene d'occhio anche i giovani tramite la Primavera. E pesca in per rinforzarla.

I bianconeri hanno infatti messo le mani su Felix Nzouango , centrale difensivo classe 2003 dell' . Arriverà in bianconero a titolo definitivo.

Ovviamente il giovane difensore, che può adattarsi anche come terzino destro, andrà inizialmente in Primavera, dove avrà l'opportunità di conoscere il campionato italiano.

Attualmente fa parte della nazionale Under 17 dei Bleus dopo aver giocato anche con l'Under 16. Qualcuno lo ha già paragonato a Varane. Un passo per volta: il prossimo lo muoverà verso i colori bianconeri.