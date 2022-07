Giornata di test medici per il centrocampista francese, che in seguito apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà di nuovo ai bianconeri.

La seconda avventura di Paul Pogba con la Juventus inizia oggi. Il centrocampista francese è arrivato a Torino ieri nel pomeriggio ed oggi sarà la sua giornata.

Questa mattina intorno alle 10 il francese si è presentato al J|Medical per sottoporsi alle visite di rito. Dopodiché si sposterà in sede per apporre la sua firma sul contratto con la Juventus.

Paul #Pogba is back: l'accoglienza per il francese alle visite mediche con la Juventus 🔙⚪⚫



🎥 @romeoagresti pic.twitter.com/PwS65y1iwy — GOAL Italia (@GoalItalia) July 9, 2022













In aggiornamento