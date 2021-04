Juventus-Napoli, ci saranno Arthur, Dybala e McKennie: reintegrati da Pirlo

I tre esclusi del Derby si sono nuovamente allenati in gruppo e prenderanno parte al recupero contro il Napoli.

Dopo mesi di attesa,si sfideranno allo Stadium. Tra i protagonisti ancheesclusi dal Derby contro il Torino per quanto accaduto nell'abitazione del centrocampista statunitense nei giorni precedenti alla stracittadina.

Arthur, McKennie e Dybala sono stati riabilitati da Pirlo e verranno regolarmente convocati per la sfida infrasettimanale contro il Napoli. Resta da capire se i tre giocheranno titolari, ma la sensazione è che tutti i tre possano partire dal 1' nel match contro gli azzurri.

Reduce dal 2-2 contro il Torino, la Juventus è stata distanziata ulteriormente dal primo posto, ma è stata avvicinata anche da Lazio e Napoli. Non solo, visto che il successo dell'Atalanta ha portato la Dea a +2 sui bianconeri, comunque con la gara contro il team Gattuso ancora da disputare.

Dybala non gioca in campionato dallo scorso dieci gennaio, dal match contro il Sassuolo: da allora è rimasto ai box causa infortunio, per poi recuperare prima della gara contro il Torino, rimanendo però fuori in virtù dell'esclusione da parte di Pirlo.

Anche Arthur è stato spesso fuori causa nel 2021, causa infortuni, scelte tecniche e l'ultima esclusione di Pirlo. La Juventus ha avuto diversi problemi riguardo i centrocampisti interni nell'ultimo periodo, ma per il match contro il Napoli avrà a disposizione praticamente l'intera rosa da cui pescare i titolari.

McKennie è stato invece tra i più utilizzati da parte della Juventus in questa stagione, sia come mezz'ala, sia come esterno di centrocampo: il suo 'recupero' da parte della Juventus appare fondamentale per la gara contro il Napoli e le successive contro Genoa e Atalanta.