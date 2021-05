Juve-Milan, in due per una maglia: Morata favorito su Dybala

Lo spagnolo è favorito sull'argentino per fare coppia con Cristiano Ronaldo. Missione chiara: riempire oculatamente l'area.

La Juventus si gioca tutto. Il Milan? Pure. L'imminente sfida dello Stadium, dunque, mette in palio tre punti vitali per entrambe le squadre. Insomma, è severamente vietato scherzare con il fuoco: sebbene il Diavolo, per DNA, sia abituato e ci sguazzi.

Scelta in vista, in attacco, per l'ex Andrea Pirlo. Che, scherzi del destino, contro i rossoneri è chiamato a fornire segnali incoraggianti circa sul suo percorso.

E se Cristiano Ronado è certo di una maglia da titolare, il posto rimanente se lo contendono Alvaro Morata e Paulo Dybala. Con il primo, sebbene non sia al top della condizione, favorito.

Missione chiara: riempire oculatamente l'area di rigore, cosa che non avviene - per caratteristiche - quando la Joya spalleggia CR7.

Non è un caso, rimanendo alla stretta attualità, che nelle ultime due gare Madama sia riuscita a salvare la pelle proprio in concomitanza con gi ingressi dell'ex Atletico Madrid. Decisivo a Firenze, meno pimpante a Udine, ma sempre e costantemente un punto di riferimento a cui appoggiarsi.

Autore in stagione di 41 presenze e 18 goal, Morata attende novità circa il suo futuro. Tutte le strade, al momento, portano alla permanenza nel capoluogo piemontese.

Tuttavia, la Juve dà l'impressione di essere un caos calmo. E, in parole povere, il quadro può cambiare diametralmente a maggior ragione se dovessero emerge novità all'interno dell'area sportiva. Detto ciò, i bianconeri stimano e sono soddisfatti del puntero iberico, ragion per cui è lecito aspettarsi che possa essere trovata un'intesa con i Colchoneros, quantomeno per prolungare il prestito. In parole povere, seguendo gli accordi pattuiti la scorsa estate.

Sfumature differenti per Dybala, sempre alle prese con l'enigma rinnovo. L'argentino, legato alla Vecchia Signora fino al 2022, vorrebbe rimanere a Torino. Ma la sensazione, e forse qualcosina in più, è che per la Juve non sia più così imprescindibile.

L'articolo prosegue qui sotto

A maggior ragione considerando come, alle porte, per il club piemontese ci sia l'obiettivo di effettuare almeno 100 milioni di plusvalenze strutturali. E la Joya, identikit alla mano, potrebbe rivelarsi una preziosa pedina di scambio. Ma questa è un'altra storia, nonché ancora tutta da scrivere.

Ora conta l'attualità. Conta, nello specifico, che Morata sia supportato da un'adeguata condizione atletica. E, giustappunto, le ultime indicazioni provenienti dalla Continassa sarebbero delle più rosee. Il 28enne di Madrid negli ultimi allenamenti, secondo i ben informati, avrebbe messo in mostra una buona gamba. Morale della favola? Maglia da titolare in vista.