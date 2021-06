Juve-Locatelli: in settimana il secondo round con il Sassuolo

Le due dirigenze in questi giorni si incontreranno nuovamente per cercare di sviluppare l'affare: da sciogliere il nodo della formula.

A fuoco lento, ma non troppo, si va avanti. Juventus e Sassuolo in settimana faranno registrare il second round. Obiettivo chiaro: sviluppare l'operazione Manuel Locatelli. Che, per la Vecchia Signora, resta l'assoluta priorità per il centrocampo.

Madama non ha fretta e, in virtù degli ottimi rapporti instaurati nel tempo con il club neroverde, è convinta di poterne venire a capo. Vuoi perché il corteggiamento, ormai, è datato; vuoi perché c'è Massimiliano Allegri che freme, pronto a far diventare il 23enne di Lecco un punto chiave della linea metodista.

Insomma, considerando anche la volontà del diretto interessato, sembrano esserci tutti gli ingredienti affinché si arrivi a una conclusione. Che, tuttavia, non è detto che sia rapida. In quanto regna ancora l'incognita legata alla valutazione del cartellino di Locatelli (40 milioni), così come resta ancora da studiare minuziosamente la formula del trasferimento.

Nel primo incontro avvenuto la scorsa settimana a Sassuolo, le due dirigenze non sono entrate particolarmente nei dettagli. In parole povere, le parti hanno aperto una negoziazione che - giocoforza - dovrà entrare nel vivo a stretto giro di posta.

La Juve s'è detta disponibile a inserire eventualmente una contropartita tecnica. Con Radu Dragusin (2002), centrale rumeno, particolarmente apprezzato dai neroverdi. Più defilate, invece, le opzioni Felix Correia (2001) e Nicolò Fagioli (2001).

Ma se la trattativa dovesse essere impostata in prestito con obbligo di riscatto, con il Sassuolo che preferirebbe annuale e non biennale, a quel punto la Juve potrebbe anche decidere di non inserire nessun giovane nel pacchetto.

Da una parte, Federico Cherubini. Dall'altra, Giovanni Carnevali. Faccia a faccia tra rispettivamente il dg bianconero e l'ad neroverde, pronti a incontrarsi per dare un'accelerata decisa. E intanto, dal canto suo, Locatelli attende notizie circa il suo futuro. Ma senza fretta. Ora la concentrazione è rivolta a Euro 2020. Morale della favola? Vietato distrarsi.