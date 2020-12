Juve-Fiorentina, i convocati bianconeri: c'è Dybala, ancora out Demiral

Pirlo contro la Fiorentina potrà contare anche su Paulo Dybala, che ha smaltito l'affaticamento muscolare alla gamba destra. Demiral ancora fuori.

Buone notizie per Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, infatti, per il match di questa sera contro la potrà contare anche su Paulo Dybala, inserito nella lista dei convocati della .

L'argentino, alle prese con un affaticamento muscolare alla gamba destra, lunedì aveva lavorato parzialmente in gruppo. Dunque, sullo sfondo, partenza pressoché scontata dalla panchina. Ancora out invece Merih Demiral, che ha smaltito il problema al retto femorale della coscia destra ma non figura in elenco. Chiellini convocato, ma da stabilire se per far gruppo come contro l' e dunque in tribuna, o perchè realmente arruolabile.

Assente anche Arthur, non al meglio dopo la forte contusione alla coscia destra rimediata contro l'Atalanta. Insomma, vietato rischiare. Specialmente considerando come l'appuntamento imminente, ore 20.45, sarà l'ultimo atto del 2020.