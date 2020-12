Juve-Fiorentina: Chiesa affronta il suo passato

Passato dal viola al bianconero nelle ultime ore della finestra estiva, il jolly genovese sfida i suoi vecchi compagni partendo dall'inizio.

No, per Federico Chiesa non sarà una gara come le altre. Da una parte, la . Dall'altra, la . Presente contro passato, questa sera, in scena all'Allianz Stadium (ore 20.45). Per una sfida che, in virtù degli alti e bassi avuti nella prima parte di stagione, la Signora non può proprio sbagliare.

Il 23enne jolly genovese, ieri, è stato provato nello schieramento titolare. E, quindi, tutte le strade portano a una chance dall'inizio contro i suoi ex compagni. Senza rimpianti, senza rancori, con l'unico obiettivo di voler conquistare un ruolo sempre più centrale tra le fila di Madama .

Alla Continassa, d'altro canto, sono soddisfatti di come l'ex viola si sia ambientato nel mondo zebrato. Professionalità al potere, voglia di imparare e, soprattutto, di spaccare il mondo. E il ruolino di marcia non mente, affatto: 14 presenze e 2 goal. L'ultimo, bellissimo, rifilato all' .

A Firenze, alle famiglie Della Valle e Commisso, Chiesa deve molto. Sulle rive dell'Arno, infatti, Federico ha avuto modo di prendere dimestichezza con il grande calcio, trovando a 18 anni e 10 mesi l'esordio in prima squadra proprio allo 'Stadium', contro la Juventus. Sponsorizzato, eccome, dall'ex tecnico gigliato Paulo Sousa.

Percorso graduale, sontuoso, culminato nella recente cessione alla . Una formula creativa, quella studiata dal dg Fabio Paratici, che con una sorta di prestito biennale per 10 milioni, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni per 40, si è assicurato uno dei talenti più rosei appartenenti al movimento azzurro.

Il verdetto del campo, fin da subito, ha proposto segnali interessanti e incoraggianti Con Chiesa, schierato in entrambe le fasce, a spingere ininterrottamente sull'acceleratore.

Proprio come piace a Pirlo che, giustappunto, ha chiesto espressamente ai dirigenti bianconeri di portare il calciatore ligure all'ombra della Mole. Insomma, a detta del tecnico bresciano, una pedina imprescindibile per sviluppare determinati concetti.

Il 22 bianconero lavora, scruta e impara. Poche parole, tanti fatti. Musica per gli uomini della Continassa che, da tempo, pregustavano l'arrivo di Chiesa, bloccato inizialmente dalla riluttanza di Rocco Commisso, per nulla propenso - all'inizio - a cedere uno degli elementi più rappresentativi a un'acerrima rivale.

Ma il tempo, si sa, nel calcio può cambiare tutto e tutti. Dunque, semaforo verde verso una cessione che ha fatto rumore, ma non troppo. In quanto, con il trascorrere dei mesi, il rapporto tra Chiesa e Firenze s'è deteriorato, a tal punto da rendere pressoché scontati i titoli di coda.

Prima dell'addio, in occasione di Fiorentina- , Chiesa ha avuto modo di indossare la fascia di capitano. Una scelta mal digerita dal tifo organizzato viola, un ultimo regalo a chiudere un'avventura caratterizzata da 153 gettoni e 34 reti.