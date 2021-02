Juve, emergenza infortuni: il punto sui rientri

Tra infortunati e lo squalificato Danilo, Pirlo si presenta alla sfida di domani sera contro il Verona senza sette giocatori.

Le buone notizie, insomma, sono altre. La Juventus si appresta a sbarcare a Verona senza sette giocatori: sei infortunati e uno squalificato. Un quadro complicato considerando sia l'imminente appuntamento del Bentegodi sia il mini ciclo di partite che porterà i bianconeri ad affrontare il Porto, il 9 marzo, in quello che si preannuncia - al momento - il match più importante della stagione. Ecco, quindi, le ultime indiscrezioni provenienti dalla Continassa circa i ko che stanno condizionando, e di tanto, le scelte di Andrea Pirlo:

PAULO DYBALA

Il recente blitz della Joya a Barcellona, per un consulto dal professor Ramon Cugat, è servito per valutare i progressi del ginocchio sinistro. Il fastidio, a intermittenza, c'è ancora. E, quindi, la parola d'ordine è una sola: pazienza. Juve e Dybala, in piena sintonia, hanno avviato una nuova terapia chiamata a rafforzare il legamento collaterale mediale lesionato. In parole povere, si procede secondo tabella. Ma, allo stato attuale delle cose, è impossibile ipotizzare una data per il rientro. Come confermato da Pirlo, inoltre, nessuna operazione alle porte.

ARTHUR

Alle prese con un infortunio più unico che raro, ovvero una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea, il centrocampista brasiliano avverte ancora dolore. E, per questo motivo, le attività dell'ex calciatore del Barcellona si concentrano sulle terapie conservative per evitare l'intervento chirurgico. La speranza della Juve - flebile - consiste nel recuperare il brasiliano per il match contro il Porto. Ma il sentore, e forse qualcosina in più, è che la missione sia delle più complicate da centrare.

JUAN CUADRADO

Out dalla trasferta di Napoli, dove si è procurato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, il jolly colombiano non preoccupa. Qui, infatti, tutte le strade portano alla convocazione in vista della gara contro la Lazio. Un modo per iniziare a mettere minuti in funzione del Porto. Perché, si sa, 13 assist stagionali non sono roba di poco conto. Anzi, a dirla tutta, il 32enne di Necoclì sta vivendo la sua miglior annata di sempre. Dunque? Impossibile farne a meno.

LEONARDO BONUCCI

Un problema di natura nuscolare sta tormentando da settimane il centrale viterbese che, all'insegna della grande professionalità, ha stretto i denti in concomitanza con gli stop rimediati precedentemente dai suoi compagni di reparto. Ora, tuttavia, il 19 bianconero sta pagando il conto. Con gli occhi puntati alla Lazio, ovvero quando Leo dovrebbe tornare - quantomeno dalla panchina - per fare le prove generale in chiave Porto.

GIORGIO CHIELLINI

Il polpaccio. Il solito polpaccio. La buona notizia per il capitano bianconero è che, post do Dragão, gli esami non abbiano evidenziato lesioni. Ma le sensazioni, per uno navigato come Giorgio, fanno la differenza. E allora non è tempo di pensare a un rientro imminente né di rischiare inutilmente. Meglio aspettare pregustando uno stato di forma accettabile, meglio evitare di incappare in guai più seri. D'altro canto, poi, Demiral e De Ligt rappresentano il futuro. E che futuro.

ALVARO MORATA

Fortemente debilitato dal citomegalovirus, lo spagnolo negli ultimi giorni non si è allenato. Chiaro segnale, questo, di come le condizioni dello spagnolo non siano particolarmente confortanti. Febbre smaltita, problemi intestinali alle spalle, pochi minuti nelle gambe. In definitiva, stop totale fino a domenica - con annesso programma di recupero - per cercare di mettere nel mirino il Porto. Anche perché la Champions è l'habitat naturale del centravanti iberico. Vietato fallire.