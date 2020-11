Juve, l'infermeria si svuota: De Ligt ed Alex Sandro pronti, ma Chiellini ne avrà per un mese

Andrea Pirlo potrà contare su De Ligt ed Alex Sandro alla ripresa del campionato. A breve sarà pronto anche Ramsey, ma Chiellini ne avrà per un mese.

Quella che ripartirà dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, musica per le orecchie di Andrea Pirlo, sarà una che potrà fin da subito contare su due recuperi importanti: quelli di Alex Sandro e De Ligt. Entrambi infatti saranno abili ed arruolabili già per la prossima sfida di campionato contro il .

Per Aaron Ramsey, invece, si dovrà invece attendere la successiva gara di contro il Ferencvaros, mentre meno positive sono le notizie sul fronte Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero infatti, non sarà a disposizione per almeno un mese.

Non preoccupa, dal canto suo, Federico Chiesa: ko per un leggero fastidio alla coscia destra. La sensazione, anche su questo fronte, è che il jolly genovese dovrebbe farcela per la sfida con gli isolani, in programma sabato 21 novembre, alle 20.45, all'Allianz Stadium.