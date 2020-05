Juve, Cristiano Ronaldo rientra a Torino: ora la quarantena

La Juve ha richiamato i giocatori attualmente all'estero e, dunque, anche il fuoriclasse portoghese si appresta a fare il suo ritorno sotto la Mole.

La ha chiamato. E, ora, i giocatori attualmente all'estero dovranno rispondere. Come? Rientrando sotto la Mole, in attesa di capire gli sviluppi legati alla ripresa della serie A.

Il semaforo verde dato dal Viminale per quanto concerne gli allenamenti individuali delle squadre, infatti, ha portato la Signora a delineare un quadro precedentemente impostato per il 18 maggio, ovvero quando - seguendo determinate regole - si potranno riprendere le sessioni di gruppo.

Sono dieci i calciatori bianconeri attualmente fuori dal Belpaese e, tra loro, figura anche Cristiano Ronaldo; ormai sull'isola di Madeira da quasi due mesi, ovvero dall'immediato post - .

Nel tardo pomeriggio di domenica, il jet privato di CR7, il Gulfstream G-200, è atterrato a Funchal. Ora, quindi, lo spostamento verso l'aeroporto di Caselle.

Sempre nella giornata di ieri sono rimbalzate diverse voci, alcune tinte di giallo, ma che non hanno trovato riscontri: vedi un possibile spostamente di Ronaldo verso Madrid prima di rialzarsi in volo verso il capoluogo piemontese.

Nella capitale spagnola, secondo i ben informati, sarebbero sbarcati solamente alcuni bagagli e parte del nutrito staff di Ronaldo. Insomma nulla di anormale e, soprattutto, tutto secondo tabella.

L'ex , adesso, dovrà osservare quattordici giorni di isolamento, come previsto dalla normativa per chi fa ritorno dall'estero. E già oggi potrebbe essere il giorno giusto per avviare l'isolamento in terra sabauda. Alla ricerca di un barlume di normalità.