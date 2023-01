Juve, contatti per Milik: si punta al riscatto a fine stagione

I bianconeri stanno portando avanti i contatti per mettere le mani sul cartellino del centravanti polacco, sempre più al centro del progetto.

La mattonella da cui è partito il pallone calciato con precisione contro il palo interno prima di una rapida discesa in rete ha, con ogni probabilità, convinto la Juventus a mettersi in moto per il riscatto del cartellino di Arkadiusz Milik.

Quello allo 'Zini' di Cremona è stato il settimo goal in diciotto presenze per il polacco, riscopertosi fondamentale per Allegri in sostituzione dell'infortunato Vlahovic: classe ed esperienza al servizio della squadra, componenti che lo hanno già proiettato nel cuore dei tifosi.

E' in questo roseo scenario che la dirigenza bianconera ha avviato i contatti per rendere definitivo il trasferimento: la Juventus ha già versato 800mila euro al Marsiglia per il prestito e, altrettanti, potrebbe sborsarne al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

A remare a favore del lieto fine vi è anche la cifra necessaria per rendere effettivo il riscatto, piuttosto abbordabile: con 7 milioni Milik può essere tutto della 'Vecchia Signora', rimasta ammaliata in questi pochi mesi di felice convivenza.

Lavori in corso per giungere all'obiettivo di una riconferma che, soprattutto dal punto di vista tecnico, appare decisamente ineccepibile.