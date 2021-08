Cristiano Ronaldo ha subito un colpo al braccio destro durante l'allenamento di questa mattina ed è rientrato anzitempo negli spogliatoi.

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo. Dopo la panchina a Udine, il goal annullato nel finale e le voci sul possibile addio alla Juventus, l'attaccante portoghese si è fermato questa mattina durante l'allenamento in vista della sfida contro l'Empoli.

Ronaldo ha lasciato in anticipo la seduta di questa mattina alla Continassa a causa un colpo subito al braccio destro. Il portoghese ha rimediato una botta in uno scontro di gioco con Alex Sandro ed è stato accompagnato negli spogliatoi da alcuni membri dello staff di Massimiliano Allegri.

Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo 🇵🇹7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021

Nelle prossime ore verrà valutata la situazione del portoghese: da capire l'entità del colpo subito e se sarà necessario uno stop.

Dopo il 2-2 all'esordio alla 'Dacia Arena', con la rimonta dell'Udinese, la Juventus di Allegri sta preparando il debutto stagionale all'Allianz Stadium. Sabato sera arriva a Torino l'Empoli, reduce dalla sconfitta all'esordio contro la Lazio al 'Castellani'. L'obiettivo dei bianconeri è conquistare i primi tre punti della stagione e lasciarsi alle spalle le polemiche e la delusione dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa.