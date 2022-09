Juventus-Benfica 1-2: bianconeri nel baratro, seconda sconfitta in Champions

Dopo il k.o di Parigi, la Juventus cade anche in casa contro il Benfica: Milik porta in vantaggio i bianconeri, dunque la rimonta portoghese.

Una sconfitta che potrebbe segnare indelebilmente il cammino della Juventus. Già, la Vecchia Signora cade in casa contro il Benfica, subisce la seconda sconfitta consecutiva in Champions e inizia a vedere concretamente lo spettro dell’eliminazione. I bianconeri, come da usi e costumi di questo avvio di stagione, durano meno di un tempo.

Troppo poco per poter pensare di accedere alla fase successiva. In parole povere, è notta fonda. Juventus, nelle battute embrionali dell’incontro, in formato extra lusso: capace di sbloccarla subito con Milik e di andare ripetutamente vicina al raddoppio. Ecco, la mancanza di cinismo – si sa – non è mai cosa buona a giusta. Soprattutto considerando come in Champions League essere spietati aiuti. Eccome. Bianconeri di livello assoluto per lunghi tratti del lato A, con annessa pregevole esposizione stilistica. Detto ciò, il Benfica sa il fatto suo. E, infatti, dopo un avvio tremendo prende le misure all’avversario.

Prima centrando il palo, in contropiede, con Rafa Silva. E poi trovando il goal del pareggio dal dischetto, per fallo di Miretti su Ramos, con Joao Mario. Decisiva, quindi, la chiamata del VAR. In definitiva, Madama sprecona e Benfica maturo. Nella ripresa i portoghesi alzano i giri e, tramite una pressione ragionata, riescono a sfondare Neres.

Quest’ultimo autore davvero di una prova maiuscola. Musica per le orecchie degli ospiti, che divertono e si divertono, mettendo alle corde una Juve scarsa fisicamente e mentalmente. Nel finale Bremer spreca una palla d’oro: fischi sonori da tutto lo Stadium.

JUVENTUS-BENFICA, I GOAL

JUVENTUS-BENFICA 1-0, 4’ MILIK – Calcio piazzato battuto da Paredes, colpo di testa vincente del bomber polacco. Insomma, una trama all’insegna dell’ultimo mercato.

JUVENTUS-BENFICA 1-1, 43' JOAO MARIO – Calcio di rigore trasformato dall'ex Inter con un tiro centrale sotto la traversa, nulla da fare per Perin.

JUVENTUS-BENFICA 1-2, 55' NERES – Fernandez lotta a metà campo e avvia l'azione, Perin salva su Rafa Silva, ma non può nulla sulla successiva conclusione in area del numero 7.

JUVENTUS-BENFICA, LA MOVIOLA

Zwayer opta per far correre il gioco e, difatti, il match non propone grosse pause. Il fischietto tedesco ha bisogno dell’ausilio del VAR per concedere il penalty al Benfica, mentre hanno il loro perché i gialli estratti per calmare un clima potenzialmente infuocato.

JUVENTUS-BENFICA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

JUVENTUS-BENFICA 1-2 MARCATORI: 4’ Milik, 43’ rig. Joao Mario, 55’ Neres

JUVENTUS (3-5-2) Perin 7; Bremer 6, Bonucci 6, Danilo 6; Cuadrado 4.5 (58’ De Sciglio 5), McKennie 4.5, Paredes 5.5, Miretti 4.5 (57’ Di Maria 6), Kostic 5 (70’ Kean 6); Milik 6.5 (70’ Fagioli 5.5.), Vlahovic 4.5. All. Allegri

BENFICA (4-2-3-1) Vlachodimos 6.5, Bah 5, A.Silva 5.5, Otamendi 6.5, Grimaldo 6.5; Fernandez 7 (81’ Aurnes s.v.) , Florentino 6.5; Neres 7.5 (81’ Chiquinho s.v.), R.Silva 7 (86’ Goncalves s.v.), Joao Mario 6.5 (86’ Draxler s.v.); Ramos 6.5 (82’ Musa s.v.). All. Schmidt

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Bah, Jao Mario (B), Miretti, Perin, Danilo, Paredes (J)

Espulsi: -