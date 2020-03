La Juve si allena allo Stadium: Sarri vuole 'abituare' la squadra agli spalti vuoti

Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse e il tecnico bianconero vuole allenare la squadra in tutti i dettagli: anche a giocare senza pubblico.

Un allenamento della vigilia particolare. Dopo i rinvii degli scorsi giorni, la torna a giocare e si prepara a sfidare l' , domani sera all'Allianz Stadium.

Il dettaglio più importante della partita sarà quello delle porte chiuse: nessuna bolgia, ma soltanto grande silenzio sugli spalti. Quello a cui Maurizio Sarri vuole immediatamente abituare i bianconeri.

Sarebbe anche questo il motivo per cui la rifinitura di oggi, prevista per le ore 15, si svolge sul campo dell'Allianz Stadium e non sui campi della vicina Continassa. Per provare il terreno, sì, ma anche per 'farci l'orecchio'. Che, visto il silenzio, può sembrare un paradosso, ma non lo è.

La squadra di Sarri sarà chiamata ad altri due impegni a porte chiuse dopo la sfida contro l'Inter: contro il in campionato e contro il in . Prima però la sfida ai nerazzurri. E il tecnico prepara i bianconeri in ogni dettaglio.