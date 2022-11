Anche Joaquin Correa infortunato: l'Argentina perde il giocatore nerazzurro

La Seleccion comunica l'infortunio dell'attaccante dell'Inter: al suo posto il CT Scaloni ha convocato Thiago Almada.

Sì, è proprio il caso di dirlo: l'Argentina perde i pezzi, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali in Qatar. Nel corso di una delle sedute di allenamento, si è infortunato un altro dei giocatori chiamati dal CT Lionel Scaloni.

Si tratta di Joaquin Correa, che ha dovuto lasciare il ritiro per via di un guaio fisico: e non si tratta del primo nella stessa giornata.

In poche ore l'Argentina ha perso anche Nico Gonzalez: l'attaccante della Fiorentina ha subito un infortunio muscolare, lasciando il posto ad Angel Correa dell'Atletico Madrid.

Per un Correa che va, un Correa entra in lista, insomma: non è una buona notizia, comunque, anche per l'Inter. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Al suo posto la Seleccion ha chiamato Thiago Almada, che era già nella lista delle riserve e dei convocabili da Scaloni per il Qatar.

L'argentino classe 2001 si è trasferito in estate all'Atlanta United, dopo essere cresciuto nel Velez: si tratta di uno dei talenti più interessante del panorama calcistico mondiale e, adesso, avrà la chance più grande della sua carriera.