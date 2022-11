L'Argentina costretta a un cambio in lista: Nico Gonzalez ko, al suo posto Angel Correa

L'attaccante della Fiorentina si è fatto male nel corso di una seduta di allenamento: il CT Scaloni ha chiamato il giocatore dell'Atletico Madrid.

Non è una buona notizia quella che arriva dal ritiro dell'Argentina e che riguarda un giocatore che gioca in Serie A: Nico Gonzalez non andrà ai Mondiali in Qatar.

L'attaccante della Fiorentina si è fatto male nel corso di una seduta di allenamento: per lui si tratta di un guaio muscolare, con possibile lesione.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, in modo tale da informare anche la formazione di Vincenzo Italiano. Il suo 2022 è finito.

Anche il sogno di rappresentare la Seleccion in Qatar sfuma, così, per il giocatore che ha vinto la Copa America nel 2021.

#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

A comunicare l'immediata sostituzione l'Argentina, tramite i propri canali social: al suo posto il Commissario Tecnico, Lionel Scaloni, ha convocato Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid.

Si tratta di una scelta ragionata e logica, visto che Correa era uno tra i nomi "in dubbio" al momento della pubblicazione delle liste.

Resta "in bilico", almeno per adesso, il nome di Paulo Dybala, vociferato nelle ultime ore come possibile pofilo sostituibile da Scaloni.