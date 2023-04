John Elkann agli azionisti: "La Juventus nega ogni illecito"

John Elkann è intervenuto sul delicato momento vissuto dalla Juventus, sia in campo che fuori, indirizzando una lettera agli azionisti.

" In misura maggiore rispetto a molte delle nostre società, nel 2022 la Juventus si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova. Sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il Consiglio di Amministrazione della società, che si è riunito 18 volte nel corso dell’anno.

A seguire, il ringraziamento nei confronti dell'ex presidente bianconero, Andrea Agnelli:

"Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione della Juventus per aver agito con responsabilità e in particolare il Presidente Andrea Agnelli, che ha guidato la Juventus in una fase ricca di cambiamenti e di vittorie.