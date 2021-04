John Elkann alla Continassa: blitz nelle scorse ore

John Elkann, numero uno di Exor, nella giornata di mercoledì ha fatto capolino alla Continassa: presenti anche Andrea Agnelli e l'area sportiva.

Blitz nella giornata di ieri di John #Elkann alla Continassa: presenti il presidente Agnelli e l’area sportiva. Non risultano discorsi alla squadra. È già successo altre volte, una delle 4-5 visite stagionali del numero uno di Exor. @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 29, 2021

Nessun colpo di scena, l'arrivo di Elkann in casa bianconera rientra in una consueta routine che si ripete ogni stagione: 4-5 visite ad annata così come quella delle scorse ore, alla presenza di Andrea Agnelli - col quale si è intrattenuto a lungo - e dell'area sportiva.

Nessun discorso alla squadra, semplici convenevoli e dialogo coi piani alti di Madama: John Elkann alla Continassa, un saluto e nulla più.