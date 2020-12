Jayden Braaf: il nuovo Sancho del Manchester City che può finire in Bundesliga

L'ala olandese ha solo 18 anni ed è protagonista nelle giovanili del Manchester City: il Borussia Dortmund sogna un colpo alla Sancho.

Da tempo le big della stanno cercando in il nuovo Jadon Sancho e ora potrebbero trovarlo proprio dove è stata scoperta l'ala che oggi gioca nel .

Jayden Braaf, talento del , sta emergendo nel settore giovanile del club e le somiglianze con il fenomeno londinese, che ha lasciato l'Inghilterra tre anni fa, sono impressionanti. Tant'è che il è partito all'assalto, fiutando un altro affare sensazionale.

Jayden e Jadon hanno capacità eccezionali specie quando sono lanciati in velocità. Entrambi sono capaci di aprire le difese avversario in slalom o tagliando da una parte all'altra del campo. Ed entrambi hanno una grande fiducia nelle loro capacità senza paura dei grandi palcoscenici.

Per questo gli scout della Bundesliga sono ospiti abituali dell'Etihad Academy per osservare Braaf. Il percorso che porta dalle giovanili dei club inglesi alla d'altronde sta diventando ormai abituale dopo il caso Sancho, che ha preferito lasciare Manchester cercando la sua opportunità a Dortmund.

Il ha seguito il nazionale olandese Under 18 nelle ultime gare di FA Youth Cup ma altri club tedeschi si sono già interessati a lui nel corso dei mesi, incluso il Borussia Dortmund che sta cercando un potenziale erede di Sancho nel caso in cui l'esterno inglese la prossima estate tornasse in Premier League.

Dopo aver già perso Sancho per soli 8 milioni di sterline, il Manchester City deve cercare di non perdere anche Braaf che peraltro ha ancora tre anni di contratto ma vuole giocare in prima squadra.

Nonostante le sue indubbie qualità, Braaf non ha ancora giocato neppure un minuto con la squadra di Guardiola anche se partecipa regolarmente alle sedute di allenamento. Fonti interne peraltro assicurano che il ragazzo non ha ancora trovato spazio per alcuni dubbi caratteriali.

Braaf crede di essere pronto mentre Guardiola esige il 100% dai suoi giocatori sia in allenamento che nelle partite, cosa che l'olandese non avrebbe fatto puntando tutto sul suo talento e meno sul lavoro quotidiano in campo.

Ma Jayden, che ha compiuto 18 anni ad agosto, nonostante la giovanissima età, è impaziente di iniziare la propria carriera tra i grandi.

All'età di cinque anni ha iniziato la sua formazione con l'ASV Fortius, dove nel giro di un mese giocava già con i bambini due anni più grandi di lui. Braaf poi ha rifiutato il trasferimento all' .

"Sei piccolo e vuoi divertirti, ma all'Ajax non ti diverti. Sono troppo seri fin da piccoli", ha raccontato a Voetbal International.

Dopo aver rifiutato anche FC Volendam e FC Utrecht ha scelto il club amatorie AFC Amsterdam, con cui ha sfidato Ajax e . Quest'ultimo alla fine è quindi riuscito a convincerlo.

Lì ha attirato le attenzioni di grandi club come City, e , cosa che ha portato a una rottura col PSV.

"Loro non mi hanno trattato bene”, ha detto Braaf a NOS sul suo periodo col PSV. “Io stavo parlando con altri club e quindi hanno pensato che volessi andarmene".

"Da quel momento sono finito in panchina e non mi hanno lasciato partecipare a un torneo giovanile con la nazionale olandese. Ecco perché ho lasciato il PSV".

Il City ha vinto la corsa per assicurarsi Braaf che ha impressionato tutti nei recenti Mondiali Under 17, nella FA Youth Cup ed in Youth League.

Ma adesso Braaf sembra destinato spiccare il volo lontano da Manchester: il City chiede almeno 10 milioni di euro e, conditio sine qua non, una clausola di 'recompra' sul ragazzo. Che a Dortmund potrebbe davvero diventare il 'nuovo Jadon Sancho'.